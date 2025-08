Simona Cinà, "punti non veri": cosa filtra dalla Procura

“Molti punti nella ricostruzione non sono veri”: questo quanto filtra da fonti vicine alla procura di Termini Imerese che sta indagando sulla morte di Simona Cinà, la pallavolista di 20 anni trovata senza vita nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 agosto in una villa con piscina a Bagheria, in provincia di Palermo, dove si stava festeggiando una laurea. Per ora, per i magistrati quella del malore sarebbe l'ipotesi più convincente. Secondo i familiari della ragazza, invece, molte cose di quella notte non tornano. Di qui la richiesta di maggiore verità e chiarezza.

Per quanto riguarda i vestiti della Cinà, una minigonna di jeans e una maglietta verde, "scomparsi" secondo i fratelli Roberta e Gabriele, è stato precisato dagli inquirenti che sono stati acquisiti e repertati dai carabinieri della compagnia di Bagheria con altri effetti personali, tra cui il telefono della vittima. Il tutto ora è a disposizione del reparto scientifico dell’Arma.