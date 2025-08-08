Botulino, secondo morto: il prodotto ritirato in tutta Italia

La Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale, probabilmente broccoli, che sarebbe all'origine dell'intossicazione da botulino registrata nel cosentino e che ha provocato una vittima, Luigi di Sarno, un turista 52enne di Cercola (Napoli), e 9 recuperati. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. Sto accertando anche l'eventuale responsabilità medica. La vittima, infatti, si era recata nella clinica privata a Belvedere marittimo.

Secondo quanto si è appreso, il sequestro è finalizzato ad accertare se l'eventuale contaminazione abbia riguardato altre confezioni o se pura la contaminazione sia avvenuta nel punto di vendita. Accertamenti che saranno svolti nei prossimi giorni dai Carabinieri del Nas. Contemporaneamente, gli esami sui prodotti trovati all'interno del food truck - che è stato sequestrato - sono svolti anche dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La Procura, intanto, ha disposto l'autopsia sulla salma di Sarno che si trova nell'ospedale di Lagonegro. L'uomo, secondo quanto si è appreso, mercoledì ha mangiato - così come i ricoverati in ospedale a Cosenza - un panino ad una track food a Diamante. Quindi si è sentito male ed è andato a casa dove trascorreva la villeggiatura.