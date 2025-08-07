Cosenza, mangiano un panino con i broccoli: due 17enni in terapia intensiva

Mangiano un panino con i broccoli e finiscono in terapia intensiva a Cosenza: è successo a due ragazzi di 17 anni, che avevano comprato il pranzo da un venditore ambulante a Diamante. I problemi sono iniziati subito dopo aver terminato il panino: i due adolescenti hanno avvertito sintomi come nausea, vomito e dolori. Per questo sono stati portati subito in pronto soccorso e da lì ricoverati d’urgenza all’ospedale di Cosenza nel reparto di terapia intensiva. Al momento le loro condizioni sono monitorate da tutto il personale sanitario.

Un episodio simile è avvenuto nei giorni scorsi a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, sempre in Calabria. Una cena in un ristorante della zona si è trasformata in un incubo per un gruppo di turisti. Alcuni di loro, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare. Arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea con nausea, vomito e altri sintomi gastrointestinali, hanno ricevuto tutte le cure del caso e una prima stabilizzazione clinica. Poi sono stati dimessi.