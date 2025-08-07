Libero logo
giovedì 7 agosto 2025
Cosenza, mangiano un panino con i broccoli: due 17enni in terapia intensiva

1' di lettura

Mangiano un panino con i broccoli e finiscono in terapia intensiva a Cosenza: è successo a due ragazzi di 17 anni, che avevano comprato il pranzo da un venditore ambulante a Diamante. I problemi sono iniziati subito dopo aver terminato il panino: i due adolescenti hanno avvertito sintomi come nausea, vomito e dolori. Per questo sono stati portati subito in pronto soccorso e da lì ricoverati d’urgenza all’ospedale di Cosenza nel reparto di terapia intensiva. Al momento le loro condizioni sono monitorate da tutto il personale sanitario. 

Un episodio simile è avvenuto nei giorni scorsi a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, sempre in Calabria. Una cena in un ristorante della zona si è trasformata in un incubo per un gruppo di turisti. Alcuni di loro, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare. Arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea con nausea, vomito e altri sintomi gastrointestinali, hanno ricevuto tutte le cure del caso e una prima stabilizzazione clinica. Poi sono stati dimessi.

Per quel che riguarda l'episodio di Ricadi, le indagini si starebbero concentrando sulla possibile contaminazione dell’acqua utilizzata nel locale. Nei giorni immediatamente precedenti all'intossicazione, il Comune aveva emanato un’ordinanza che vietava l’uso dell’acqua per scopi alimentari a causa del rischio di contaminazioni microbiologiche.

