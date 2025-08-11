Auto, stangata per chi lancia i rifiuti: multe salate e carcere

Con il nuovo decreto, chi getta rifiuti da un’auto o da una moto – sia in sosta che in movimento – rischiando sanzioni pesantissime. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, le autorità possono identificare la targa del veicolo, risalire al proprietario e inviare la multa direttamente a casa, anche giorni dopo l'infrazione. Come ha spiegato al Corriere Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci per Viabilità Italia, non si tratta solo di decoro urbano: "Un rifiuto lanciato da un'auto può colpire un motociclista o causare incidenti. Inoltre, se finisce in tombini o corsi d'acqua, provoca danni ambientali ".

Un passo avanti nella battaglia per la civiltà. Da questa fine settimana chi inquina gettando rifiuti dall'auto (ferma o in corsa) rischiando pene pesantissime: multe fino a 18.000 euro , sospensione della patente e persino l'arresto . Fino a pochi giorni fa, per multare chi gettava rifiuti da un veicolo era necessario che una pattuglia lo cogliesse in flagrante e fermasse l'auto. Ma da sabato 9 agosto 2025 le regole sono cambiate con l'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 contro l'abbandono di rifiuti da veicoli a motore.

Il decreto modifica l'articolo 15 del Codice della Strada e autorizza l'uso di qualsiasi impianto di videosorveglianza - comunale, autostradale o privato - come prova valida. Di seguito le sanzioni, che possono arrivare a cifre altissime e nei casi più gravi portare anche all'arresto: rifiuti non pericolosi (fazzoletti, mozziconi): multe fino a 1.188 euro, rifiuti pericolosi o voluminosi (lattine, bottiglie, sacchi di immondizia): segnalazione alla Procura e ammenda da 1.500 a 18.000 euro, nquinamento in aree sensibili (vicino a fiumi, zone protette o già inquinate): arresto fino a 48 ore dopo l'infrazione e reclusione da 6 mesi a 5 anni e mezzo (fino a 7 anni nei casi più gravi).