Venezia, turisti ebrei aggrediti a Rialto: cosa è successo

Due turisti americani di religione ebraica sono state aggrediti la notte di sabato 9 agosto a Venezia, nella zona di Rialto, da tre persone. Della vicenda si sta occupando la Polizia, informata dell'aggressione dalla comunità ebraica della città lagunare. Al momento, secondo quando riferito dagli investigatori, non è ancora chiaro se si tratti di un episodio di matrice antisemita, una rapina o altro, anche perché le vittime sono ripartire per gli Stati Uniti e non hanno sporto denuncia.

Secondo una prima ricostruzione, i tre aggressori avrebbero gettato addosso alla coppia di turisti dell'acqua, avrebbero tolto all'uomo il cellulare e avrebbero aizzato contro di loro il cane che avevano al guinzaglio. Nelle prossime ore la forze dell'ordine cercheranno di contattare i due, sembra ebrei ortodossi che non parlavano l'italiano, per avere un resoconto della vicenda. La Questura sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i tre aggressori ma poi dovrà rientrare in contatto coi derubati per avere una testimonianza diretta sull'accaduto, ancorché tanto la rapina che l'antisemitismo siano reati perseguibili d'ufficio.