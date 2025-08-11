Venezia, turisti ebrei aggrediti a Rialto: cosa è successo

Due turisti americani di religione ebraica sono state aggrediti la notte di sabato 9 agosto a Venezia, nella zona di Rialto, da tre persone. Della vicenda si sta occupando la Polizia, informata dell'aggressione dalla comunità ebraica della città lagunare. Al momento, secondo quando riferito dagli investigatori, non è ancora chiaro se si tratti di un episodio di matrice antisemita, una rapina o altro, anche perché le vittime sono ripartire per gli Stati Uniti e non hanno sporto denuncia.
Secondo una prima ricostruzione, i tre aggressori avrebbero gettato addosso alla coppia di turisti dell'acqua, avrebbero tolto all'uomo il cellulare e avrebbero aizzato contro di loro il cane che avevano al guinzaglio. Nelle prossime ore la forze dell'ordine cercheranno di contattare i due, sembra ebrei ortodossi che non parlavano l'italiano, per avere un resoconto della vicenda. La Questura sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i tre aggressori ma poi dovrà rientrare in contatto coi derubati per avere una testimonianza diretta sull'accaduto, ancorché tanto la rapina che l'antisemitismo siano reati perseguibili d'ufficio.
La comunità ebraica veneziana, già profondamente legata alla storia della città, ha condannato con forza l’accaduto, chiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità.