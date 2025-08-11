Botulino, richiamati due marchi di friarielli: sospetta contaminazione

Richiamo per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno.

"Il fenomeno è circoscritto per cui ad oggi, ragionevolmente, non sussiste alcun pericolo". È quanto affermato oggi, lunedì 11 agosto, dal sindaco del Comune di Diamante, Achille Ordine, dopo il focolaio di intossicazioni da botulino che ha interessato la località turistica del Tirreno cosentino.