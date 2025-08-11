Botulino, richiamati due marchi di friarielli: sospetta contaminazione

Richiamo per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno.
"Il fenomeno è circoscritto per cui ad oggi, ragionevolmente, non sussiste alcun pericolo". È quanto affermato oggi, lunedì 11 agosto, dal sindaco del Comune di Diamante, Achille Ordine, dopo il focolaio di intossicazioni da botulino che ha interessato la località turistica del Tirreno cosentino.
Il primo cittadino sente di poter tranquillizzare residenti e visitatori di Diamante: "Con la necessaria prudenza - prosegue Ordine - che la vicenda impone, facciamo affidamento sulle comunicazioni e le indicazioni ricevute dall'Azienda ospedaliera di Cosenza secondo cui i tempi di incubazione e di insorgenza dei sintomi sono trascorsi e non ci si aspetta altri casi". "Sento di dover diffondere un messaggio di rassicurazione, rivolto tanto alla cittadinanza quanto ai turisti: in questo momento non c'è alcun pericolo, per cui invito a venire a Diamante in piena sicurezza", conclude il sindaco.