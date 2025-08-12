Cassazione, svolta storica: via libera agli accordi prematrimoniali

La Corte di Cassazione apre agli accordi prematrimoniali : con una ordinanza che riporta la data del 21 luglio scorso, i giudici hanno ritenuto lecito un accordo intercorso tra marito e moglie in caso di separazione. Lo anticipano Il Sole 24 Ore e Il Messaggero . Per il quotidiano economico-finanziario "resta il divieto di fare patti su assegno e contribuzione ai bisogni della famiglia. Il giornale di Roma parla di "sentenza storica" che " supera un antico tabù ".

Con l'ordinanza 20415 la Cassazione ha giudicato lecito l'accordo tra coniugi con il quale, in caso di separazione, il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro speso da lei per pagare le spese di ristrutturazione della casa di proprietà del marito. La separazione non è interpretata dalla Cassazione come causa dell'accordo ma come accadedimento dal quale dipende l'efficacia delle pattuizioni stabilite dai coniugi. Il verdetto riguarda una coppia mantovana che si era separata nel 2019. Avevano firmato una scrittura privata con la quale, in caso di fine del matrimonio, lui si impegnava a restituirle 146.400 euro, comprensivi del mutuo e delle spese per gli arredi ai quali lei aveva contribuito nonostante la casa fosse intestata solo al marito.