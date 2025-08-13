Chi è Eugenio Frasca, il centauro morto dopo la fuga all'alt dei carabinieri

È Eugenio Frasca, 48 anni, l'uomo che ha ignorato l'alt di una pattuglia dei carabinieri a Forte dei marmi. E che, inseguito dagli agenti per oltre 7 chilometri fino a Marina di massa, si è schiantato morendo in sella alla sua moto contro un palo all'uscita della rotonda. L'uomo, ristoratore nel milanese, non aveva alcun motivo di evitare un posto di blocco. Almeno in apparenza.
Secondo una ricostruzione l'uomo, 48 anni, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni pali, quindi è andato in arresto cardiaco. L'incidente c'è stato verso le 4,30 all'altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. La stessa pattuglia che lo inseguiva ha agito subito con prime manovre di rianimazione, poi è arrivato il 118 con l'automedica di Massa e l'ambulanza della Croce Rossa.
Il personale sanitario ha proseguito gli interventi rianimatori ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvarlo. Il motociclista, sempre in arresto cardiaco, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Massa per un disperato ulteriore tentativo di aiutarlo, ma i sanitari hanno constatato il decesso. Secondo quanto si apprende, l'uomo- che sarebbe originario di Milano- non si è fermato a un posto di controllo stradale vicino al pontile di Forte dei Marmi. Questo posto di controllo rientra, secondo quanto si apprende, tra i servizi estivi preordinati dalla compagnia di carabinieri di Viareggio a tutela della movida notturna estiva. All'esibizione della paletta da parte della pattuglia, il 48enne anziché arrestare la marcia, è fuggito sul lungomare in direzione nord, verso Marina di Massa. La pattuglia dei carabinieri, sempre secondo ricostruzioni, lo ha inseguito mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, il 48enne non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L'impatto gli ha causato lesioni e quindi l'arresto cardiaco. Gli accertamenti proseguono da parte della Polizia stradale.