Palermo, non si ferma all'alt: inseguimento mozzafiato, finisce male

giovedì 14 agosto 2025
1' di lettura

 Non si ferma all'alt e fugge alla guida di una moto rubata. La polizia ha arrestato un 18enne palermitano per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche denunciato per ricettazione. In Corso dei Mille, intersezione via San Giovanni Di Dio, gli agenti hanno notato due persone a bordo di due moto da cross che alla loro vista, aumentando repentinamente l'andatura, si sono dati alla fuga in direzione della stazione Centrale. Gli agenti hanno immediatamente intimato "l'alt" ma i due sono fuggiti.

Mentre un giovane ha fato perdere le sue tracce, l'altro ragazzo, dopo avere percorso centinaia di metri ad alta velocità, sempre tallonato dagli agenti, si è schiantato contro una Fiat Panda finendo a terra, raggiunto e bloccato dagli agenti. Il giovane, un 18enne palermitano, durante le fasi dell'accertamento è risultato sprovvisto di patente di guida, inoltre dai controlli la moto da cross è risultata rubata. La moto è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il 18enne palermitano, arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per il reato di ricettazione, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito della "direttissima". 

