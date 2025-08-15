Venezia, borseggiatrice di 14 anni aggredisce a sangue una turista

Una borseggiatrice di 14 anni ha aggredito a sangue una turista americana di mezza età che stava cercando di derubare. È successo ieri pomeriggio a Venezia, in zona Santa Maria del Giglio. L'adolescente avrebbe iniziato a colpire la donna per liberarsi dalla sua presa. Dunque, l'avrebbe colpita più volte alla testa con il cellulare fino a farle sanguinare le tempie. La turista, infatti, dopo essersi accorta che una ragazzina le aveva appena sfilato il portafoglio, con dentro non solo i soldi ma anche il suo passaporto, avrebbe reagito trattenendola per i capelli, decisa a non farla scappare fino all’arrivo della polizia.

Stando a quanto raccontano alcuni testimoni, la borseggiatrice, vedendo avvicinarsi gli agenti avrebbe afferrato il proprio cellulare usandolo come un’arma e colpendo ripetutamente la testa della turista che la teneva ferma. E proprio un colpo vicino alla tempia avrebbe aperto una ferita facendola sanguinare parecchio. Tanto che si è reso necessario l’intervento del 118.