Gallipoli, lo scandalo delle "case pollaio": blitz della finanza sulle vacanze

In 62 case vacanze di Baia Verde e Lido San Giovanni, a Gallipoli, sono stati trovati 424 turisti, circa sette persone per ogni appartamento, che pagavano somme comprese tra i 1.500 e i 3.000 euro a settimana per ogni unità immobiliare. Lo hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Lecce durante i controlli nelle località di mare del Salento concesse con "affitti brevi" a giovani vacanzieri provenienti da tutta Italia. Oltre alle verifiche in corso sul rispetto delle norme igienico-sanitarie negli appartamenti sovraffollati, i militari hanno riscontrato che in 22 casi negli immobili vi era un sovraffollamento di 74 persone rispetto a quanto previsto dalla legge e per questo saranno contestate sanzioni amministrative e avviate verifiche fiscali.