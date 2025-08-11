Alto Adige, una forchetta in più per dividere il dolce? "Un euro", choc al ristorante

Una forchetta in più per condividere un dolce? "Un euro". La denuncia arriva da una tiktoker che si firma C. hiari e su Thread scrive: "Sono appena tornata da una settimana in Dolomiti. In una malga, nel menù era riportato 1€ per una posata aggiuntiva nel caso in cui si volesse condividere il dolce. Non un coperto, non un servizio. Solo una forchetta". E a seguire una riflessione: "Stiamo davvero arrivando al punto di monetizzare ogni singolo elemento, anche il più insignificante?".

Al suo messaggio non sono state allegate foto di scontrini o del menu in questione. Né è stato indicato il nome della malga interessata. Contattata da Il Gusto, la tiktoker ha deciso comunque di non rivelare il nome del luogo. Dice solo: "La malga si trova in Alto Adige tra Val di Funes e Alta Badia. Non ho pagato il sovrapprezzo esposto in menu perché a me il dolce proprio non andava! Comunque non me la sento di fare il nome del posto... Non vorrei creare una situazione scomoda per loro visto che sono una piccola realtà. Mi è capitato già in passato di fare un video tiktok contro una dinamica vista in un supermercato di una nota catena...da quest'esperienza ho imparato ad andare sempre con i piedi di piombo!". E ha concluso: "Comunque basta girare un po' l'Italia per vederne di stranezze a livello di ristorazione".