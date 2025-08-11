Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Alto Adige, una forchetta in più per dividere il dolce? "Un euro", choc al ristorante

lunedì 11 agosto 2025
Alto Adige, una forchetta in più per dividere il dolce? "Un euro", choc al ristorante

1' di lettura

Una forchetta in più per condividere un dolce? "Un euro". La denuncia arriva da una tiktoker che si firma C. hiari e su Thread scrive: "Sono appena tornata da una settimana in Dolomiti. In una malga, nel menù era riportato 1€ per una posata aggiuntiva nel caso in cui si volesse condividere il dolce. Non un coperto, non un servizio. Solo una forchetta". E a seguire una riflessione: "Stiamo davvero arrivando al punto di monetizzare ogni singolo elemento, anche il più insignificante?". 

Al suo messaggio non sono state allegate foto di scontrini o del menu in questione. Né è stato indicato il nome della malga interessata. Contattata da Il Gusto, la tiktoker ha deciso comunque di non rivelare il nome del luogo. Dice solo: "La malga si trova in Alto Adige tra Val di Funes e Alta Badia. Non ho pagato il sovrapprezzo esposto in menu perché a me il dolce proprio non andava! Comunque non me la sento di fare il nome del posto... Non vorrei creare una situazione scomoda per loro visto che sono una piccola realtà. Mi è capitato già in passato di fare un video tiktok contro una dinamica vista in un supermercato di una nota catena...da quest'esperienza ho imparato ad andare sempre con i piedi di piombo!". E ha concluso: "Comunque basta girare un po' l'Italia per vederne di stranezze a livello di ristorazione". 

Lo scontrino della Di Liddo fa esplodere lo scandalo: "Al limite del legale"

Al rincaro dei prezzi siamo ormai desolatamente abituati. Alla speculazione, nel campo della ristorazione, su cibi base ...

Ossessione sinistra Jannik Sinner, l'ultimo "sfregio" di Augias: "Anche in sedia a rotelle"

Ospedale di Brunico Villa Ottone, muore a 7 anni dopo l'ora di educazione fisica: tragedia a scuola

Il caso Sepp Kerschbaumer, volantini choc in Alto Adige: "Grazie per la tua missione"

tagalto adigemenu

Ossessione sinistra Jannik Sinner, l'ultimo "sfregio" di Augias: "Anche in sedia a rotelle"

Ospedale di Brunico Villa Ottone, muore a 7 anni dopo l'ora di educazione fisica: tragedia a scuola

Il caso Sepp Kerschbaumer, volantini choc in Alto Adige: "Grazie per la tua missione"

ti potrebbero interessare

1400x933

Jannik Sinner, l'ultimo "sfregio" di Augias: "Anche in sedia a rotelle"

311x176

Villa Ottone, muore a 7 anni dopo l'ora di educazione fisica: tragedia a scuola

652x368

Sepp Kerschbaumer, volantini choc in Alto Adige: "Grazie per la tua missione"

Roberto Tortora
652x368

Matilde Lorenzi, il giallo del video: "Mai visto indagini chiuse così in fretta"