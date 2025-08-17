Furto, la "tecnica della colla": il nuovo trucco dei ladri per svaligiare case

In cosa consiste questa tecnica di preciso? I ladri si avvicinano all’ingresso di un appartamento e applicano dei sottili fili di colla lungo la porta. Dopo alcune ore, o addirittura il giorno successivo, tornano a controllare. Se la colla risulta spezzata significa che qualcuno è rientrato e ha aperto la porta, dunque meglio non entrarci per mettere a segno un colpo. Se invece i fili restano intatti, allora vuol dire che nessuno ha aperto la porta e quindi che nessuno è in casa: i ladri possono procedere con la loro operazione.

A preoccupare è il fatto che si tratti di una tecnica piuttosto discreta di cui è difficile accorgersi. I fili di colla sono così sottili che è quasi impossibile farci caso, soprattutto se si rientra quando è buio o se si è distratti nel momento in cui si apre la porta di casa. Il fenomeno è già stato segnalato in alcune città come Bologna, dove i residenti hanno iniziato a diffondere avvisi e volantini per sensibilizzare i vicini. Le forze dell’ordine, intanto, invitano tutti a verificare sempre lo stato della porta quando si rientra a casa e di segnalare immediatamente eventuali anomalie.