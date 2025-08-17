Libero logo
domenica 17 agosto 2025
Scontrino, "coca, caffè e birre 80 euro": la denuncia choc

Nuovo caso di scontrino folle in Italia: la denuncia questa volta arriva da piazza San Marco a Venezia. "La prossima volta mi porto il thermos da casa", questo il titolo di un video pubblicato sui social da un utente con oltre 160mila follower. "Piazza San Marco: quattro coche, due caffè e due birre, 80 euro, ma tutto a posto ragazzi? - ha detto il blogger -. Tutto a posto?". A corredo anche l'immagine dello scontrino incriminato su cui però non è specificata la distinta, ma solo il totale di 81 euro. L'episodio risale al 7 agosto 2025, alle 14.01.

Non sono mancate le polemiche. Anche se le risposte degli utenti si sono spaccate a metà: se da una parte c'è chi ha difeso il luogo giustificando quindi i costi di esercizio del locale dall'altra c'è chi invece ha considerato quel prezzo troppo alto pure per piazza San Marco. 

Scontrini folli, "tramezzino e insalata di riso 40 euro": la denuncia

"Cara Sardegna, i prezzi sono da fuori di testa. Un tramezzino, una 0.20, una coca, un insalata di riso ... 40 euro...

