Quattro vittime in pochi giorni: quando il fiume diventa mortale

Quattro incidenti, gravi, gravissimi, con altrettanti morti, in meno di due giorni, cioè in un solo fine settimana, e tutti nei fiumi della Lombardia. È il bilancio, tragico del week-end di Ferragosto (ma, se torniamo indietro di qualche dì, il bollettino si fa pure più nero): e sì, spesso è imprudenza, forse impreparazione; d’accordo che il più delle volte diamo la colpa al destino (o, perchè no?, chiamiamo le cose col loro nome, alla sfiga), però non valutare le insidie o prenderle alla leggera, è-solo-un-gioco, fa il resto del dramma. È che, purtroppo, episodi del genere riempiono le cronache di ogni estate. Fa un caldo torrido, ci sono 35 gradi all’ombra. Anche lassù, in pianura, in montagna, se non si sale di quota (e questa settimana se non si scavallano i 2mila), il termometro è implacabile. Si boccheggia. E allora il laghetto, la conca nel torrente, la pozza alpina: l’han sempre detto le nonne (occhio-che-l’acqua-è-fredda), da qualche anno lo ripetono gli addetti del soccorso (serve-attenzione), epperò il richiamo è irresistibile. Quel fiume fresco, quasi ghiacciato, cristallino, incontaminato. Da soli, con gli amici, una giornata romantica a due in riva al ruscello. I borghi di valle e di montagna hanno ognuno un posto così, era il mare di chi, cinquant’anni fa, al mare non ci poteva andare.

Solo che ora, in alcuni casi, quella scampagnata rigenerante si trasforma in tragedia. L’ultima (anzi, le ultime: avvenute a distanza di poche ore e di pochissimi chilometri) nel Lodigiano, lungo il tratto dell’Adda. Due ragazzi, il primo di appena sedici anni e il secondo di venti, uno a Merlino e l’altro a Montanaso, stessa identica (drammatica) vicenda: un tuffo e poi il panico. Perché sia il 16enne che il 20enne non riemergono, scompaiono alla vista, non riaffiorano più. Arrivano per entrambi i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivano le ambulanze, i paramedici, persino l’elisoccorso: ma non c’è più niente da fare. Il loro corpo è sul letto del fiume, senza vita, e anche le manovre di rianimazioni sono inutili, anche i tentati disperati di correre all’ospedale con la furia delle sirene spiegate sono senza esito. Il ragazzino più giovane (lui fa il bagno un aera in cui e è vietato per motivi di sicurezza) ha origini egiziane e, in un certo senso, anche questo c’entra.