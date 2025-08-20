Libero logo
Rimini, abusa di un 12enne in mare: arrestato

mercoledì 20 agosto 2025
Per una presunta violenza sessuale ai danni di un 12enne durante un bagno in mare, i carabinieri di Rimini hanno arrestato un uomo di 34 anni, originario delle Filippine , residente a Milano. Secondo le accuse, il 34enne, mentre stava facendo il bagno nella zona dello stabilimento 140 di Rimini, avrebbe avvicinato il ragazzino e avrebbe commesso abuso.

Il 12enne si è immediatamente ribellato , correndo a riva per chiedere aiuto. La violenza si è consumata intorno alle 12.30 quando sul posto è intervenuta subito una pattuglia dei carabinieri chiamati dai genitori del 12enne e dal bagnino. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno appurato i fatti. Inoltre il ragazzino è stato subito ascoltato con la presenza di una psicologa forense ed è stato ritenuto credibile. Il 34enne ha detto di aver toccato il ragazzino per sbaglio : secondo l'indagato, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, il ragazzino avrebbe frainteso.

Per le forze dell'ordine il 12enne è credibile anche quando ha riferito una frase in inglese che il 34enne gli avrebbe detto. Il pm ha quindi chiesto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni.

