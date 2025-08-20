Rimini, abusa di un 12enne in mare: arrestato

Per una presunta violenza sessuale ai danni di un 12enne durante un bagno in mare, i carabinieri di Rimini hanno arrestato un uomo di 34 anni, originario delle Filippine , residente a Milano. Secondo le accuse, il 34enne, mentre stava facendo il bagno nella zona dello stabilimento 140 di Rimini, avrebbe avvicinato il ragazzino e avrebbe commesso abuso.

Il 12enne si è immediatamente ribellato , correndo a riva per chiedere aiuto. La violenza si è consumata intorno alle 12.30 quando sul posto è intervenuta subito una pattuglia dei carabinieri chiamati dai genitori del 12enne e dal bagnino. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, hanno appurato i fatti. Inoltre il ragazzino è stato subito ascoltato con la presenza di una psicologa forense ed è stato ritenuto credibile. Il 34enne ha detto di aver toccato il ragazzino per sbaglio : secondo l'indagato, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, il ragazzino avrebbe frainteso.