Meteo Giuliacci, giovedì cambia tutto: temperatura in salita

Forse è cominciata ufficialmente "la fine dell'estate", almeno per metà degli italiani. Da qualche giorno il Nord Italia è alle prese con una forte perturbazione che ha portato piogge, vento e un brusco calo della temperatura. Ora però, avverte Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , "è previsto un nuovo peggioramento per la prossima settimana": il maltempo infatti si dirigerà verso il Mediterraneo.

"Continua, dunque, questa fase di instabilità che ci accompagna verso il finale di stagione", spiega il meteorologo, fissando anche una data: "Nella notte di martedì 26 agosto, un primo assaggio del peggioramento potrebbe coinvolgere le zone del medio-alto Tirreno con fenomeni anche violenti tra Liguria, Toscana e Lazio. Si prevede ancora stabilità sulle altre regioni con un caldo intenso sul Centro-Sud".

Fenomeni temporaleschi da giovedì 28 agosto verranno portati dall'uragano Erin, "che poi si trasformerà in una tempesta extra tropicale", in virtù del "richiamo di correnti d'aria calda e umida dalle latitudini tropicali". Temperature di nuovo in aumento nelle regioni meridionali e in Sicilia e Sardegna, "dove l'estate continuerà imperterrita a dominare". Allo stesso tempo al Centro-Nord avremo un ulteriore deciso peggioramento.

Lo scontro "tra aria umida e calda in risalita e correnti più fresche provenienti dall'Atlantico" condurrà a fenomeni intensi, con temporali e grandinate attesi tra giovedì 28 e domenica 31 agosto, con addirittura nubifragi nelle regioni settentrionali e solo a tratti al Centro.