Donna stuprata a Roma, fermato l'aggressore: un gambiano di 26 anni

I Carabinieri, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada percorsa dall'uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili alla sua identificazione. Sono così state avviate le ricerche dell'uomo, condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio.

Fermato l'uomo che domenica mattina all'alba avrebbe aggredito, violentato e derubato una 60enne nel parco di Tor Tre Teste , periferia Est di Roma. Era stato identificato in un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del parco. Si tratterebbe di un 26enne gambiano, regolare sul territorio nazionale. Le accuse sono rapina e violenza sessuale.

Ha aspettato le prime ore del mattino di domenica per cercare e trovare la propria preda. E l’ha fatta sua, come u...

Il presunto aggressore sarebbe stato riconosciuto dai Carabinieri all’esterno della Stazione di Roma Termini e individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati, gli stessi che sarebbero stati utilizzati nel corso dell'aggressione. La vittima lo avrebbe riconosciuto con certezza dalle foto. Subito dopo il fermo, l'uomo avrebbe reso spontanee dichiarazioni con cui avrebbe ammesso gli addebiti e riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo dell'indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.

Le ricerche si erano concentrate nell'area di Termini dove l'uomo sarebbe arrivato domenica mattina subito dopo l'aggressione. Al parco di Tor Tre Teste avrebbe aggredito la vittima alle spalle, sbattendola a terra e violentandola per poi rapinarla del cellulare. Il dispositivo ha squillato per un po' fino all'arrivo dell'uomo in stazione per poi risultare staccato.