Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Donna stuprata a Roma, confessione-choc del gambiano: "Ero drogato"

martedì 26 agosto 2025
Donna stuprata a Roma, confessione-choc del gambiano: "Ero drogato"

1' di lettura

Il 26enne gambiano, regolare sul territorio nazionale, accusato di aver aggredito, violentato e derubato una 60enne a Roma avrebbe ammesso i reati, riferendo di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate pochi minuti prima del fatto. Lo avrebbe detto rilasciando spontanee dichiarazioni subito dopo il fermo. I fatti sono avvenuti all'alba di domenica 24 agosto nel parco di Tor Tre Teste, periferia Est di Roma. Le forze dell'ordine sono riuscite a identificarlo grazie ai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del parco. Mentre i reati contestati sono rapina e violenza sessuale. Il suo fermo dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.

Nei video ripresi dalle telecamere, il 26enne cammina in strada con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino. La 60enne ha denunciato di essere stata rapinata del cellulare e violentata poco dopo le 6 di domenica nel parco della periferia est della Capitale. La vittima stava portando a spasso il cane quando è stata aggredita: "Un incubo durato dieci minuti", avrebbe riferito ai soccorritori sotto choc.

Donna stuprata a Roma, fermato l'aggressore: un gambiano di 26 anni

Fermato l'uomo che domenica mattina all'alba avrebbe aggredito, violentato e derubato una 60enne nel p...

Stando a quanto ricostruito, uno sconosciuto l'avrebbe colta di sorpresa alle spalle, avvicinandosi a lei all'improvviso. Nel parco a quell'ora non c'era nessuno. Poi, dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio, l'avrebbe violentata. 

Roma è pericolosa, ma Gualtieri è inerme

Ha aspettato le prime ore del mattino di domenica per cercare e trovare la propria preda. E l’ha fatta sua, come u...

Violenza Donna stuprata a Roma, fermato l'aggressore: un gambiano di 26 anni

Altra violenza Roma è pericolosa, ma Gualtieri è inerme

Caccia all'uomo Donna stuprata a Roma, l'identikit: "Chi stanno cercando"

tagromaviolenza

Violenza Donna stuprata a Roma, fermato l'aggressore: un gambiano di 26 anni

Altra violenza Roma è pericolosa, ma Gualtieri è inerme

Caccia all'uomo Donna stuprata a Roma, l'identikit: "Chi stanno cercando"

ti potrebbero interessare

583x338

Donna stuprata a Roma, fermato l'aggressore: un gambiano di 26 anni

3072x2048

Roma è pericolosa, ma Gualtieri è inerme

Francesco Storace
1400x934

Donna stuprata a Roma, l'identikit: "Chi stanno cercando"

1400x934

Roma, la 60enne stuprata: "Troppa vergogna, non ho il coraggio di dirlo a mio figlio"