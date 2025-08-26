Mediterranea, ennesima sceneggiata del Pd: delegazione a bordo della nave

Ieri ad Augusta, nel Siracusano, presente il vice capogruppo al senato del Pd, Antonio Nicita , è arrivata anche la Ocean Viking, della ong Sos Mediterranee, che ha salvato decine di naufraghi mentre le motovedette libiche hanno sparato ad altezza d'uomo, per oltre 20 minuti.

Domani, mercoledì 27 agosto, a mezzogiorno una delegazione di parlamentari ed esponenti del Partito democratico salirà a bordo della nave della ong Mediterranea che è stata sottoposta a fermo a Trapani dopo avere fatto sbarcare in Sicilia, e non nel porto sicuro assegnatogli di Genova, i migranti soccorsi in mare.

"È lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le Ong...

"La priorità per il Partito democratico - si legge in una nota della segreteria regionale - è, deve restare, quella di salvare le vite di migliaia di disperati che rischiano la vita in cerca di un futuro migliore, sfidando il Mediterraneo dopo sevizie e violenze atroci. Gli sbarchi proseguono mentre questo governo - che sulle politiche dell'immigrazione ha fallito su tutta la linea: basti pensare alle centinaia di milioni di euro dei contribuenti italiani per i centri di accoglienza in Albania - anziché rafforzare il sistema dell'accoglienza, prende di mira le ong che continuano meritoriamente a pattugliare il mare. E, peggio ancora, ha riaccompagnato a casa con l'aereo di stato un criminale ricercato dalla Corte penale internazionale, come Almasri".