La truffa del parchimetro: come ti fregano tutto

L’uso dei QR Code, ormai comune in pub, ristoranti, bar e parchimetri per consultare menù o attivare servizi, sta diventando un’arma per i truffatori attraverso una tecnica chiamata quishing. Questa pratica, segnalata da anni da agenzie di sicurezza informatica e polizia postale, sfrutta QR Code fasulli per rubare informazioni sensibili e denaro. Recenti casi a Bari e Bologna, come ricorda ilCorriere, hanno messo in allarme AMTAB S.p.A. e Tper, che hanno avvisato i cittadini. A Bari, adesivi con QR Code e la scritta “paga online” sono stati applicati con scotch sui parchimetri, indirizzando gli utenti a un sito falso che imita quello ufficiale di AMTAB, ma con un URL che termina in “.es” (piattaforma spagnola), progettato per sottrarre dati e denaro.