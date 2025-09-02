Autovelox riaccesi dai sindaci: dove si rischia la stangata

Riparte con l’inizio di settembre la lunga e infinita (per ora) telenovela degli autovelox. Con i tanti Comuni che continuano a far cassa e gli automobilisti vessati da multe sempre più esose. Sappiamo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,guidato da Matteo Salvini, sta lavorando a tambur battente per spegnere al più presto molti dei rilevatori di velocità in giro per l’Italia. Ma, nel frattempo, ci sono Comuni che nelle prossime ore li faranno ripartire. Ad esempio, alcuni municipi del Veneto. I quali, nei mesi scorsi, avevano disattivato gli autovelox a causa del caos normativo, e però ora - in seguito alle mappature delle prefetture, effettuate secondo le regole imposte dallo stesso Salvini nel 2024 col nuovo codice stradale («contro i velox selvaggi per fare cassa») - hanno deciso per l’appunto di riattivarli, proprio adesso che molti cittadini, terminate le vacanze estive, sono tornati a casa. E tutto ciò avviene anche se per il momento la controversa questione dell’omologazione dei dispositivi non è ancora stata chiarita definitivamente: stanchi di attendere le lungaggini dei tempi del decreto, hanno dunque deciso di tornare a stangare con multe salate chi supera i limiti di velocità lungo le strade dove gli autovelox sono presenti. D’altro canto, ci sono però anche dei sindaci che hanno invece scelto di tenerli ancora spenti, anche se autorizzati dalle prefetture, in attesa per l’appunto di un decreto ministeriale completamente chiaro sulla materia.

E così- dopo un annodi sentenze, dispositivi spenti, altri addirittura abbattuti dai contestatori e i ricorsi di tanti automobilisti al giudice di pace per l’annullamento delle sanzioni - la vicenda si arricchisce ancora di un nuovo “caro” capitolo. Come annunciato, l’“operazione verità” del Mit sarà operativa entro questo mese di settembre sul sito istituzionale del ministero, con un’applicazione al servizio degli enti locali, i quali avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati dei dispositivi installati - dovranno infatti indicare per ciascun dispositivo la conformità, la marca e il modello - evitando così il rischio sollevato dal Codacons che dal prossimo 18 ottobre tutti gli autovelox installati lungo le strade italiane possano essere spenti. L’intento del ministro Salvini è quello di «garantire esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale. Ma non saranno più tollerati i dispositivi fuori norma, o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida». Insomma, una vera e propria inversione di marcia. D’altro canto, come detto, in attesa di novità, diversi Comuni dalle prossime ore riaccenderanno i rilevatori.