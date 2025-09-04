Viterbo, sventato presunto attentato alla festa con Tajani: arrestati due turchi

Controllati per atteggiamenti sospetti, i due sono stati trovati in possesso di una mitraglietta, di una pistola e di decine di munizioni . Al momento sono ancora in corso accertamenti per verificare se stessero preparando un'azione nel corso della tradizionale manifestazione di Viterbo. Sono stati, infatti, effettuati controlli incrociati con le autorità turche, passati al setaccio cellulari, attrezzature ed esaminati vestiti e oggetti in possesso dei due fermati. Nel B&B non sono stati trovati esplosivi e, allo stato, non si può essere certi sul fatto che i due stessero preparando un attentato.

Un attentato sventato? A poche ore dal tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa a cui ha partecipato anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , sono finiti in manette due cittadini turchi trovati in possesso di armi e munizioni. I poliziotti della Digos della Questura di Viterbo hanno fermato i due uomini, sconosciuti alle banche dati italiane, in un B&B nel centro del capoluogo laziale, proprio lungo il percorso della processione.

Intanto Giorgia Meloni ha voluto ringraziare e complimentarsi con le Forze dell'Ordine e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Congratulazioni alle forze dell’ordine e al ministro dell’Interno Piantedosi per il pronto intervento che ha portato all’arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo, poche ore prima della festa della Macchina di Santa Rosa. Un’operazione decisiva che ha permesso di celebrare in sicurezza un evento unico al mondo, che è stato riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità e rappresenta una tradizione secolare profondamente sentita dai viterbesi e da tantissimi italiani", ha scritto sui social la presidente del Consiglio.

E a farle eco ci ha pensato anche Tajani. "Anche quest'anno ho partecipato alla festa della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Congratulazioni alle forze dell'ordine per l'arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dall'inizio dell'evento. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario. Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d'odio con un linguaggio violento".