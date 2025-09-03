Ancona, giudici nel mirino: "Mafiosi e infami". Poi il letame davanti al tribunale

Letame davanti al Tribunale di Ancona: lo sterco è stato notato intorno alle 10.45 di ieri mattina, martedì 2 settembre, accanto a una macchina bianca parcheggiata a poca distanza dall'edificio di corso Mazzini. Sullo sterco, poi, erano appoggiati quattro volantini anonimi con insulti verso alcuni magistrati: "Mafiosi, infami, Repubblica delle banane". Il tutto scritto a mano. Lo riporta il Giornale.

La "colpa", come riferisce il quotidiano, sarebbe tutta di un’archiviazione. Secondo le accuse ci sarebbe stata una presunta "falsificazione del verbale d’udienza" e il "trafugamento" di una memoria difensiva. Tra gli insulti, si legge anche "spazzatura" e "viva la Repubblica delle banane". Dopo il primo avvistamento, il personale di polizia giudiziaria è uscito per controllare, mentre la presidente del tribunale Edi Ragaglia ha subito chiamato la polizia scientifica per i rilievi.