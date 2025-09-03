Ancona, giudici nel mirino: "Mafiosi e infami". Poi il letame davanti al tribunale

Letame davanti al Tribunale di Ancona: lo sterco è stato notato intorno alle 10.45 di ieri mattina, martedì 2 settembre, accanto a una macchina bianca parcheggiata a poca distanza dall'edificio di corso Mazzini. Sullo sterco, poi, erano appoggiati quattro volantini anonimi con insulti verso alcuni magistrati: "Mafiosi, infami, Repubblica delle banane". Il tutto scritto a mano. Lo riporta il Giornale.
La "colpa", come riferisce il quotidiano, sarebbe tutta di un’archiviazione. Secondo le accuse ci sarebbe stata una presunta "falsificazione del verbale d’udienza" e il "trafugamento" di una memoria difensiva. Tra gli insulti, si legge anche "spazzatura" e "viva la Repubblica delle banane". Dopo il primo avvistamento, il personale di polizia giudiziaria è uscito per controllare, mentre la presidente del tribunale Edi Ragaglia ha subito chiamato la polizia scientifica per i rilievi.
I responsabili del gesto probabilmente saranno identificati presto grazie alle telecamere all’ingresso del Tribunale. Intanto cresce l’indignazione sia della politica locale che dei magistrati per la vicenda. Resta però da capire cosa possa aver portato una persona ad abbandonare del letame davanti a un tribunale, cosa abbia scatenato una rabbia così forte. Così tanto da parlare di "magistrati mafiosi", di "verbali falsificati" e di memorie difensive "trafugate".