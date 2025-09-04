Venezia, fermata Anna Foglietta: cosa le sequestrano

Libero logo
giovedì 4 settembre 2025
I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell'approdo all'Excelsior, la lancia con Laika e Anna Foglietta che presentavano la nuova opera della street artist, We Are Coming a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sulla lancia uno dei ragazzi a bordo mostrava anche una bandiera palestinese. Le forze dell'ordine hanno fatto scendere tutti dalla barca e sequestrato sia l'opera d'arte che la bandiera.

"O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", dice Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della Flotilla in partenza per Gaza la sua sua nuova opera, Sumud: raffigura una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese. Per Anna Foglietta "l''arte oggi è un'azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla". I Centri Sociali del Nord Est intanto hanno annunciato: se la Flotilla verso Gaza "sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia". 

