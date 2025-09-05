Jesolo, bimba vandala nella galleria d'arte: "assalto" al capolavoro di Castellani da 200mila euro

Disastro sfiorato alla celebre Galleria Orler di Jesolo: una bambina di 5 anni, di nazionalità polacca, ha danneggiato una scultura del maestro Carlo Pecorelli, raffigurante un ragno d'oro, cercando di arrampicarsi, dopo aver tentato di scarabocchiare una tela esposta poco vicino, altro capolavoro dell'arte concettuale italiana.

L'episodio è avvenuto il primo settembre scorso ma è stato reso noto soltanto oggi. La piccola è dapprima sfuggita al controllo della madre, e si è avvicinata a una tela bianca di Enrico Castellani, del valore stimato di 200mila euro. Con una matita in mano, ha cercato di arrampicarsi per raggiungere il quadro salendo sulla scultura di Pecorelli, dal titolo "Atena dorata", danneggiando una delle zampe del ragno.

Il titolare della galleria, Marco Orler, è intervenuto fermando la bambina pochi istanti prima che commettesse il secondo "sfregio"; la scultura danneggiata è stata sostituita con un'opera simile, mentre la famiglia ha concordato un risarcimento che non è stato reso noto. Fortunatamente, invece, nessun danno per la tela di Castellani. Al di là dell'assicurazione, infatti, in quel caso la famiglia (distratta) della piccola inconsapevole vandala avrebbe rischiato di rovinarsi non solo la vacanza, ma pure il conto in banca.