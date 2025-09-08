Libero logo
lunedì 8 settembre 2025
Vicenza, travolge e uccide un 13nne in bicicletta e scappa: caccia all'uomo

Drammatico incidente stradale in provincia di Vicenza. Domenica sera, intorno alle 20.30, un'auto pirata ha investito e ucciso un ragazzino di 13 anni in bicicletta. Lo schianto è avvenuto a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago.

I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare il ragazzino ma non c'è stato nulla da fare. Un altro giovanissimo che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. L'investitore non si è fermato dopo aver travolto i due ragazzini, nonostante l'urto sia stato violentissimo e impossibile da non percepire. Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri. 

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai residenti della zona, che hanno udito un forte colpo provenire dalla strada. Sul posto sono arrivati i medici dell'ospedale di Bassano del Grappa, che hanno cercato di rianimare inutilmente il minorenne sul posto.  

Una tragedia che segue di pochi giorni un fatto analogo accaduto a Milano, dove il 25enne Matteo Barone è stato travolto e ucciso sabato mattina all'alba da un'auto guidata da un poliziotto di 26 anni fuori servizio, un agente delle Volanti del commissariato Garibaldi Venezia risultato positivo all'alcoltest e ora ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.

A differenza dell'automobilista di Vicenza, il poliziotto si è fermato sconvolto cercando di soccorrere il giovane. Secondo quanto scrive Repubblica, l'agente era sotto sorveglianza da due anni per abuso di alcolici: ogni sei mesi, negli ultimi due anni, si era sottoposto a periodiche analisi per dimostrare di aver superato i suoi problemi

