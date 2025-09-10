Meteo-Giuliacci, "strascichi" e ribaltone: nelle prossime ore...

Libero logo
mercoledì 10 settembre 2025
Maltempo, maltempo e ancora maltempo. Un fronte instabile dal Nord Europa andrà a scontrarsi con l’aria calda già presente sul Mediterraneo. "L’instabilità che si andrà a formare - fanno sapere i meteorologi del team di Mario Giuliacci - porterà fenomeni violenti e intensi". Più nel dettaglio, da mercoledì 10 settembre il Centro-Nord verrà colpito dall’ondata di maltempo. Occhio in particolare a Liguria, Toscana e Lazio. Queste ultime saranno in osservazione perché si prevedono precipitazioni sotto forma di nubifragio. Non solo, perché sulle regioni settentrionali si attendono temporali intensi specialmente su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte orientale.

Nonostante un lieve miglioramento, il weekend non sarà completamento privo di precipitazioni. Il motivo? La nostra penisola si troverà in mezzo all’alta pressione e correnti instabili. Ecco allora che per la giornata di sabato 13 settembre sono previste piogge sulle regioni settentrionali come ultimi effetti della perturbazione in allontanamento. Le regioni maggiormente colpite saranno Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Da domenica 14 settembre tornerà la stabilità. Le temperature addirittura risaliranno con massime di 25-26°C al Nord e di 28-30°C sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. L’anticiclone potrebbe regalarci ancora bel tempo fino al 18-19 settembre.

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

