Libero logo
Polonia
Flotilla
Francia

Di tendenza

Perugia, verme nell'ostrica: il video (disgustoso)

di Caterina Spinelligiovedì 11 settembre 2025
Perugia, verme nell'ostrica: il video (disgustoso)

2' di lettura

Doveva essere una tranquilla cena di coppia in un ristorante di sushi a Corciano, provincia di Perugia. Ma l'appuntamento si è trasformato in un episodio che ha rapidamente fatto il giro delle chat umbre. Tra i piatti serviti ai due piccioncini, infatti, ha fatto capolino un ospite inatteso. Anzi, un disgustoso ospite inatteso: un verme all’interno di un’ostrica. La scena, immortalata in un breve video, ha suscitato disgusto ed è stata ovviamente commentatissima. Dunque, si è diffusa alla velocità della luce, di chat in chat, su WhatsApp e dintorni.

Nel filmato si sente la voce della donna, inorridita: "Andiamo via da sto posto". E ancora: "Io non mangio più, ti giuro". Dopo l’accaduto, la coppia ha denunciato quanto accaduto ai gestori del locale. Risultato? Le scuse e cena offerta.

I proprietari del ristorante, contattati dal Corriere dell’Umbria e da Umbria24, hanno provato a chiarire quanto successo: "Ci siamo immediatamente documentati su quello che poteva essere accaduto e abbiamo parlato con il nostro fornitore di Roma: quello non è un parassita e non mette in pericolo nessuno. Si trova solo nel pesce fresco e questo vuol dire che le nostre ostriche erano fresche". Insomma, paradossalmente si tratterebbe di una conferma relativa all'elevata qualità del prodotto.

Funghi e carciofi sott'olio, "contaminazione": ecco i prodotti ritirati

Alcune conserve di funghi, scarole e carciofi sott'olio sono stati ritirati dal commercio per possibile "contam...

Secondo i titolari, l’animale in questione sarebbe un Nereide, il quale appartenente alla famiglia degli Anellidi Policheti Aciculati erranti. "Certo abbiamo chiesto maggiori controlli, ma ci teniamo a dire che noi siamo molti rigorosi e questo video ci crea un grosso danno", hanno concluso i ristoratori.

Verme nell'ostrica: qui il video

L'erbetta di mare esaltata perfino da Shakespeare

Da che lo incontrai ritengo che il miglior mare raggiungibile nel minor tempo possibile da Milano sia al Conero. Fanno 4...

A Treviso Treviso, taglia sui clienti in fuga: gli estremi rimedi del ristorante

Bestialità Perugia, finge di offrirle lavoro e violenta 21enne: il video dell'orrore dell'afghano

Stile e stiletto La 'Settimana della Custodia', l'idea geniale di Cucinelli per salvare il mondo con la bellezza

tagcorcianoperugiasushi

A Treviso Treviso, taglia sui clienti in fuga: gli estremi rimedi del ristorante

Bestialità Perugia, finge di offrirle lavoro e violenta 21enne: il video dell'orrore dell'afghano

Stile e stiletto La 'Settimana della Custodia', l'idea geniale di Cucinelli per salvare il mondo con la bellezza

ti potrebbero interessare

1280x960

Treviso, taglia sui clienti in fuga: gli estremi rimedi del ristorante

680x365

Perugia, finge di offrirle lavoro e violenta 21enne: il video dell'orrore dell'afghano

5669x3773

La 'Settimana della Custodia', l'idea geniale di Cucinelli per salvare il mondo con la bellezza

DANIELA MASTROMATTEI
720x576

Perugia, violento incendio in una fabbrica a Umbertide: le fiamme nella struttura