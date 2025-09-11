Perugia, verme nell'ostrica: il video (disgustoso)

Doveva essere una tranquilla cena di coppia in un ristorante di sushi a Corciano, provincia di Perugia. Ma l'appuntamento si è trasformato in un episodio che ha rapidamente fatto il giro delle chat umbre. Tra i piatti serviti ai due piccioncini, infatti, ha fatto capolino un ospite inatteso. Anzi, un disgustoso ospite inatteso: un verme all’interno di un’ostrica. La scena, immortalata in un breve video, ha suscitato disgusto ed è stata ovviamente commentatissima. Dunque, si è diffusa alla velocità della luce, di chat in chat, su WhatsApp e dintorni.

Nel filmato si sente la voce della donna, inorridita: "Andiamo via da sto posto". E ancora: "Io non mangio più, ti giuro". Dopo l’accaduto, la coppia ha denunciato quanto accaduto ai gestori del locale. Risultato? Le scuse e cena offerta.

I proprietari del ristorante, contattati dal Corriere dell’Umbria e da Umbria24, hanno provato a chiarire quanto successo: "Ci siamo immediatamente documentati su quello che poteva essere accaduto e abbiamo parlato con il nostro fornitore di Roma: quello non è un parassita e non mette in pericolo nessuno. Si trova solo nel pesce fresco e questo vuol dire che le nostre ostriche erano fresche". Insomma, paradossalmente si tratterebbe di una conferma relativa all'elevata qualità del prodotto.