di Ignazio Stagnodomenica 14 settembre 2025
Milano, rincorre un uomo per strada e lo colpisce con un machete

( LaPresse)

A Milano, in via Paolo Sarpi, nel cuore di Chinatown, un giovane cinese è stato accoltellato al braccio dopo una lite violenta, lasciando una chiazza di sangue sul marciapiede. L’aggressione è avvenuta davanti a un bar-ristorante all’angolo con via Niccolini, come riportato il 14 settembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima ha discusso con un connazionale, che avrebbe estratto un coltello, forse un machete, colpendolo violentemente.

Il ragazzo, nel tentativo di difendersi, ha subito una grave ferita, ma è rimasto cosciente. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: due ambulanze e volanti della polizia sono arrivate sul posto in pochi minuti. La vittima, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha ricevuto le cure necessarie e sarà presto ascoltata dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L’aggressore, individuato e fermato poco dopo nelle vie limitrofe, è ora sotto custodia delle forze dell’ordine. Le indagini si concentrano sulla natura del litigio e sull’arma utilizzata, che ha causato una ferita significativa. La zona, nota per la vivace comunità cinese, è stata teatro di un episodio che ha scosso i residenti, richiamando attenzione sulla sicurezza nel quartiere. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire i dettagli dell’aggressione. La vittima, stabilizzata, resta sotto osservazione. 

