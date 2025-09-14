Milano, rincorre un uomo per strada e lo colpisce con un machete

Il ragazzo, nel tentativo di difendersi, ha subito una grave ferita, ma è rimasto cosciente. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: due ambulanze e volanti della polizia sono arrivate sul posto in pochi minuti. La vittima, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha ricevuto le cure necessarie e sarà presto ascoltata dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L’aggressore, individuato e fermato poco dopo nelle vie limitrofe, è ora sotto custodia delle forze dell’ordine. Le indagini si concentrano sulla natura del litigio e sull’arma utilizzata, che ha causato una ferita significativa. La zona, nota per la vivace comunità cinese, è stata teatro di un episodio che ha scosso i residenti, richiamando attenzione sulla sicurezza nel quartiere. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire i dettagli dell’aggressione. La vittima, stabilizzata, resta sotto osservazione.