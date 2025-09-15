La Flotilla perde pezzi, chi resta a terra: figuraccia (e sospetti) in mare

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha iniziato il suo viaggio verso Gaza il 14 settembre 2025, partendo da Catania con 18 barche, dirette a sfidare “l’assedio illegale di Israele su Gaza”. Arturo Scotto, parlamentare del Pd, a bordo della nave Karma, ha annunciato la partenza da Augusta alle 16, sulle note di Bella Ciao: “Siamo sulla Karma, che abitualmente si occupa di salvataggio, segnalazione e assistenza in mare dei migranti”. L’inno, scelto dall’Arci come omaggio al pacifista Tom Benettollo, ha suscitato polemiche per la coincidenza con l’omicidio di Charlie Kirk, il cui assassino aveva adottato Bella Ciao come slogan, generando un’atmosfera inquietante.La Flotilla però perde pezzi, infatti sarebbe stata ridimensionata per “tutelare” i partecipanti “nella misura massima possibile” a causa di condizioni ostili, ha affrontato difficoltà logistiche, carenze di carburante e due attacchi con droni in Tunisia.

“Nelle ultime settimane, la flottiglia ha affrontato numerose difficoltà, tra cui due attacchi con droni contro imbarcazioni attraccate in Tunisia, difficoltà logistiche e carenze di carburante, che hanno ritardato la nostra partenza verso Gaza”, spiega il comunicato della GSF.