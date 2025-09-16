Meteo, Mario Giuliacci: "Torna il caldo anomalo", dove si scatena l'inferno"

Questa settimana sarà dominata dalla presenza stabile dell’alta pressione, che interesserà gran parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, solo tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre una perturbazione atlantica lambirà marginalmente la Penisola, senza effetti significativi. In sostanza, il tempo assumerà caratteristiche tipicamente estive: giornate soleggiate, cieli per lo più sereni e temperature più alte della media stagionale. Una vera e propria “coda d’estate” che coinvolgerà tutte le regioni, dal nord al sud, regalando condizioni meteorologiche simili a quelle di luglio.
Le temperature, già elevate, sono destinate a crescere ulteriormente. Nella seconda parte della settimana i valori massimi si manterranno quasi ovunque compresi tra 27 e 33 gradi, con punte che localmente potranno raggiungere i 34-35 gradi. Si tratterà quindi di un caldo intenso, paragonabile a quello dei mesi centrali dell’estate. Tuttavia, a differenza delle ondate di calore tipiche di luglio e agosto, le ore notturne risulteranno più sopportabili: le minime resteranno relativamente fresche, evitando quella sensazione di afa persistente che spesso accompagna i picchi termici estivi.
Secondo le attuali proiezioni, questa fase di clima insolitamente caldo continuerà almeno fino a tutto il weekend. Solo a partire dall’inizio della prossima settimana si prevede un graduale calo delle temperature, con valori che torneranno più vicini alle medie stagionali. In sintesi, nei prossimi giorni l’Italia vivrà ancora un assaggio d’estate, con condizioni ideali per chi ama il sole e il caldo, ma anche con l’invito a prestare attenzione, soprattutto nelle ore centrali della giornata, agli sbalzi termici e alla persistenza delle alte temperature.