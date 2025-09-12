Meteo, Mario Giuliacci: estate infinita, cosa accadrà da lunedì

Dopo le recenti giornate di maltempo e un fine settimana ancora segnato da instabilità, l’Italia si prepara a vivere un nuovo scenario meteorologico destinato a influenzare la parte conclusiva dell’estate.

A partire da lunedì 15 settembre, infatti, il ritorno dell’anticiclone – sostenuto sia da correnti azzorriane che africane – porterà una fase più stabile e soleggiata: lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito personale. Nel dettaglio, l’alta pressione si espanderà anche verso l’Europa centro-occidentale, garantendo al nostro Paese una protezione dalle perturbazioni atlantiche, che saranno costrette a scorrere più a nord.

Questo cambiamento determinerà temperature decisamente estive: sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori le massime raggiungeranno facilmente i 28-30°C, con un clima che ricorderà più la fine di agosto che la seconda metà di settembre. Non si può comunque escludere, intorno al 16-17 settembre, il passaggio di un fronte instabile capace di generare qualche pioggia o temporale soprattutto al Nord-Est e lungo il versante adriatico.

Superata questa fugace parentesi, il ritorno della stabilità atmosferica sarà protagonista fino al termine dell’estate meteorologica. L’anticiclone troverà infatti il suo punto di forza proprio sul Mediterraneo, mantenendo le temperature al di sopra delle medie stagionali.