Libero logo
Polonia
Flotilla
Francia

Di tendenza

Meteo, Mario Giuliacci: estate infinita, cosa accadrà da lunedì

di Maria Pia Petrarolivenerdì 12 settembre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: estate infinita, cosa accadrà da lunedì

( Pixabay)

1' di lettura

Dopo le recenti giornate di maltempo e un fine settimana ancora segnato da instabilità, l’Italia si prepara a vivere un nuovo scenario meteorologico destinato a influenzare la parte conclusiva dell’estate.

A partire da lunedì 15 settembre, infatti, il ritorno dell’anticiclone – sostenuto sia da correnti azzorriane che africane – porterà una fase più stabile e soleggiata: lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito personale. Nel dettaglio, l’alta pressione si espanderà anche verso l’Europa centro-occidentale, garantendo al nostro Paese una protezione dalle perturbazioni atlantiche, che saranno costrette a scorrere più a nord.

Clicca qui per accedere al sito personale di Mario Giuliacci

Questo cambiamento determinerà temperature decisamente estive: sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori le massime raggiungeranno facilmente i 28-30°C, con un clima che ricorderà più la fine di agosto che la seconda metà di settembre. Non si può comunque escludere, intorno al 16-17 settembre, il passaggio di un fronte instabile capace di generare qualche pioggia o temporale soprattutto al Nord-Est e lungo il versante adriatico.

Superata questa fugace parentesi, il ritorno della stabilità atmosferica sarà protagonista fino al termine dell’estate meteorologica. L’anticiclone troverà infatti il suo punto di forza proprio sul Mediterraneo, mantenendo le temperature al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni Meteo-Giuliacci, "strascichi" e ribaltone: nelle prossime ore...

Le previsioni Meteo-Giuliacci, acquazzoni e temporali: ecco dove si abbatte il maltempo

Meteo Giuliacci Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

tagmeteomario giuliacci

Le previsioni Meteo-Giuliacci, "strascichi" e ribaltone: nelle prossime ore...

Le previsioni Meteo-Giuliacci, acquazzoni e temporali: ecco dove si abbatte il maltempo

Meteo Giuliacci Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

ti potrebbero interessare

5224x3449

Meteo-Giuliacci, "strascichi" e ribaltone: nelle prossime ore...

Redazione
7088x4741

Meteo-Giuliacci, acquazzoni e temporali: ecco dove si abbatte il maltempo

1280x480

Mario Giuliacci, maltempo in arrivo? Quando finisce l'estate settembrina

3475x2019

Meteo Giuliacci: oggi fino a 37 gradi, poi cambia tutto