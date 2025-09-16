Opera, il sindaco leghista insegue e blocca i ladri rom

Ettore Fusco eroe per un giorno. Il sindaco leghista di Opera, celebre per le sue corse in città, è intervenuto per aiutare un suo concittadino in difficoltà, un pensionato che stava urlando. L'uomo in questione si era accordo di non avere più il portafoglio in tasca e che il furto era stato compiuto da alcuni ragazzi rom. Così il primo cittadino si è avventurato in una folle rincorsa ed è riuscito a bloccarli prima che rientrassero nel campo nomadi lì vicino.

Come riporta il Secolo d'Italia, i due minorenni in questione - entrambi di 13 anni - sono stati poi consegnati dal sindaco ai Carabinieri, anche se prima che fossero fermati si erano liberati del portafoglio. Quando sono arrivate le pattuglie, i baby rom sono stati presi in consegna e portati nella caserma di Pieve Emanuele, dove sono stati identificati. A quel punto il sindaco ha riferito alle forze dell'ordine tutte le segnalazioni ricevute proprio dai residenti dello Sporting Mirasole, da giorni esasperati per piccoli furti e comportamenti molesti.