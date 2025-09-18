Filippo Turetta aggredito in carcere: chi lo ha pestato

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere di Montorio, Verona. Secondo L’Arena, l’episodio risale ad agosto nella quarta sezione, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo in una sezione protetta. L’aggressore, un 55enne con condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio, lo avrebbe colpito con un pugno. Non sono noti ulteriori dettagli sull’incidente.Il delitto di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023, ha sconvolto l’Italia.
Turetta, allora 22enne, ha ucciso la ex fidanzata a Fossò, in provincia di Venezia, dopo una relazione tormentata. Giulia, studentessa universitaria, è stata accoltellata e il suo corpo abbandonato in un canalone vicino al Lago di Barcis, in Friuli. Turetta, arrestato dopo una fuga in Germania, ha confessato il crimine, ma la difesa sostiene che non ci sia stata premeditazione.
Nel controappello del 23 maggio 2025, riportato da L’Arena, gli avvocati chiedono il riconoscimento di attenuanti per ridurre la pena, argomentando che l’omicidio sia stato un gesto impulsivo.Il caso ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere, con la sorella di Giulia, Elena, impegnata in campagne di sensibilizzazione. L’aggressione in carcere sottolinea le tensioni che Turetta affronta in detenzione, data la notorietà del caso.