Il generale Camporini: "Pensare che l'Italia non sarà attaccata è ottimistico"

"Pensare che non ci attaccheranno mai è una visione ottimistica". Una frase che fa paura, quella scandita dal generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Si parla, va da sé, delle guerre che scuotono il pianeta, in primis l'offensiva russa in Ucraina. E Camporini mostra tutto il suo pessimismo, oltre a fotografare le fragilità della difesa italiana. Considerazioni che confermano le preoccupazioni recentemente espresse proprio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale ha sostenuto senza giri di parole che "non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione".

Camporini, voce tra le più autorevoli nel campo militare, non nasconde le difficoltà strutturali del nostro Paese. Alla domanda se l’Italia sarebbe in grado di respingere un blitz di droni russi come quello che ha colpito la Polonia, il generale risponde che "sì, ma non da sola". Il nostro Paese potrebbe contare sull’esperienza accumulata in anni di esercitazioni con gli alleati, e su sistemi sofisticati come l’aereo Caew, capace di intercettare velivoli fino a 500 chilometri di distanza. Ma resta un problema di fondo: "La protezione dai droni e dai missili è un tema collettivo. I progetti ci sono, ma devono essere finanziati con un impegno diretto dell’Unione europea, che invece ritarda a concretizzarsi".