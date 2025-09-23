Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Capezzone e le violenze pro-Pal: "Michele Serra e i maranza", cosa spunta sui giornaloni

Città vandalizzate ma i giornali di minimizzano: "Pochi violenti, manifestazione rubata e così via Alla fine gli st***i siete voi che non avete partecipato". La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone
di Claudio Brigliadorimartedì 23 settembre 2025
Capezzone e le violenze pro-Pal: "Michele Serra e i maranza", cosa spunta sui giornaloni

(X Daniele Capezzone)

2' di lettura

Disordini, città prese d'assalto, Milano vandalizzata, la violenza nelle manifestazioni pro-Pal. Eppure, sottolinea Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, la fotografia pare essere un'altra. 

"Qual è però il tentativo di vari giornali, Avvenire, Corriere della Sera, Stampa, Repubblica, il Fatto?", domanda il direttore editoriale di Libero. "Dire che pochi infiltrati hanno rovinato una bella manifestazione partecipata, è il commento di Avvenire, ma anche del Corriere della Sera che parla di un'ala dura composta dai maranza. Tutti gli altri sarebbero bravi ragazzi. Monsignor Franco scrive che così si fa un favore alla retorica del governo. Michele Serra dice che qualcuno ha rubato la manifestazione. E il Fatto addirittura ha una titolazione che spiega che ci sono 100 cattivi e decine di migliaia buoni e buonissimi. Gli str***i siete voi che non avete partecipato".

Echi del funerale di Charlie Kirk, vandalizzato pure quello. Al Tribunale di Tempio Pausania c'è poi la condanna per Ciro Grillo e i suoi amici per l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

"Diverse altre cose da guardare: la faccenda ri-tirata fuori da Massimo Giletti della audizione molto ben preparata tra Scarpinato, ex magistrato e membro della Vigilanza, e il suo ex collega Natoli con una difesa clamorosa di Marco Travaglio che dice 'quelli non volevano mettersi d'accordo, volevano fare uscire tutta la verità'. Si sono lette difese più credibili da parte di Travaglio". E oggi c'è il voto in commissione sulla revoca all'immunità della europarlamentare Ilaria Salis.

Dopo il voto Ilaria Salis esulta: "Il problema è l'Ungheria di Orban"

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

Le reazioni di sdegno Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

tag
daniele capezzone
propal
gaza
michele serra
massimo giletti
ilaria salis
ciro grillo

Dopo il voto Ilaria Salis esulta: "Il problema è l'Ungheria di Orban"

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

Le reazioni di sdegno Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

ti potrebbero interessare

4000x2667

Ilaria Salis esulta: "Il problema è l'Ungheria di Orban"

Caterina Spinelli
720x576

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

3072x2048

Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

Claudio Brigliadori
1400x1074

Ilaria Salis, "no alla revoca dell'immunità". Voto in Commissione, il Pd esulta: "Libera!"

Claudio Brigliadori