Roma, dopo 10 anni arrestata la "regina delle ladre": chi è

Non si può dire che non abbia fatto “gavetta”, ma in questo caso non ci sono stati scatti di carriera o promozioni prestigiose. Questa storia è finita dritta dritta dietro le sbarre del carcere di Rebibbia. È la storia della ladra seriale che per oltre un decennio era riuscita a sfuggire alla giustizia, accumulando condanne e procedimenti a suo carico per una lunga, lunghissima serie di furti. Una carriera criminale stroncata, per fortuna, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno.

La sua fuga è finita proprio sul litorale di Anzio e per l’oggi 25enne non c’è stato niente da fare. Dopo un’attenta attività investigativa, le forze dell’ordine sono riuscite finalmente a rintracciarla e ad eseguire l’ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Roma. La ladra, originaria di Genova, aveva cominciato la propria attività delinquenziale quando era ancora minorenne, nel 2013, ed oggi è una giovane adulta. Mentre i suoi coetanei andavano a scuola, lei a 13 andava nelle case a rubare. Per anni ha messo a segno numerosi colpi nel territorio romano, riuscendo sistematicamente a sottrarsi all’arresto e facendo crescere il numero di procedimenti giudiziari a suo carico.