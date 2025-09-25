Roma, dopo 10 anni arrestata la "regina delle ladre": chi è

Non si può dire che non abbia fatto “gavetta”, ma in questo caso non ci sono stati scatti di carriera o promozioni prestigiose. Questa storia è finita dritta dritta dietro le sbarre del carcere di Rebibbia. È la storia della ladra seriale che per oltre un decennio era riuscita a sfuggire alla giustizia, accumulando condanne e procedimenti a suo carico per una lunga, lunghissima serie di furti. Una carriera criminale stroncata, per fortuna, grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno.
La sua fuga è finita proprio sul litorale di Anzio e per l’oggi 25enne non c’è stato niente da fare. Dopo un’attenta attività investigativa, le forze dell’ordine sono riuscite finalmente a rintracciarla e ad eseguire l’ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Roma. La ladra, originaria di Genova, aveva cominciato la propria attività delinquenziale quando era ancora minorenne, nel 2013, ed oggi è una giovane adulta. Mentre i suoi coetanei andavano a scuola, lei a 13 andava nelle case a rubare. Per anni ha messo a segno numerosi colpi nel territorio romano, riuscendo sistematicamente a sottrarsi all’arresto e facendo crescere il numero di procedimenti giudiziari a suo carico.
Poi, dopo tanti furti, tante fughe e tanta latitanza, la sua storia è arrivata all’epilogo con l’arresto ed il trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. Il futuro che le si para davanti non è roseo: terminati gli accertamenti di rito, dovrà scontare una pena di 17 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione. Se lei ora starà dentro, fuori certo la situazione non è delle migliori, soltanto poche ore fa è stato sventato l’ennesimo furto nella Capitale, in zona Conca d’Oro. In Via Val di Lanzo, in una palazzina, sono stati i vicini a chiamare i carabinieri dopo aver sentito dei rumori sospetti. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di accedere a un’abitazione, mediante l’effrazione della porta-finestra. I militari lo hanno bloccato e identificato in un 38enne italiano, con precedenti, sequestrando un grosso cacciavite che stava utilizzando. È stato arrestato per tentato furto in abitazione.