Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Brescia, massacra un vigilante al supermercato: arrestato 23enne rifugiato

di Andrea Carrabinogiovedì 25 settembre 2025
Brescia, massacra un vigilante al supermercato: arrestato 23enne rifugiato

(X)

2' di lettura

È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre, all'interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità dell'aggressione. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di, Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status.

Venerdì scorso, nel pomeriggio, i due giovani erano stati sorpresi dalla guardia giurata mentre rubavano al supermercato e l'avevano colpita a calci e pugni e utilizzando un bastone di legno e una spranga di ferro. Le indagini della Squadra mobile di Brescia hanno portato a identificare il tunisino, un senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il giovane è stato è stato fermato al confine con la Francia - dove secondo gli investigatori aveva deciso di fuggire - grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e il Settore di Polizia di frontiera di Ventimiglia.

Ipovedente massacrato e lanciato dal tram: chi sono le due belve

Lo scorso 12 agosto, a Milano, un uomo di 55 anni ipovedente è stato brutalmente aggredito e rapinato sul tram 15...

Dopo la procedura di riconsegna, è stato trasferito a Brescia e portato in carcere. Il questore ha spiegato di aver chiesto alla Commissione territoriale la revoca dello status di protezione internazionale, così da poter avviare, al termine dell'iter giudiziario e dell'eventuale pena, l'espulsione dal territorio nazionale.

Milano, il video-choc del cieco massacrato dai marocchini: immagini forti

"Un gesto vile, codardo, schifoso. Nessuna tolleranza ed espulsione per questi criminali": così il vice...

Fine corsa Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Il caso Rapina 87enne a Milano, preso algerino mentre tenta di lasciare la città

Interviene la polizia Brescia, il somalo irregolare semina il panico al concerto di Renga

tag
brescia
rapina

Fine corsa Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Il caso Rapina 87enne a Milano, preso algerino mentre tenta di lasciare la città

Interviene la polizia Brescia, il somalo irregolare semina il panico al concerto di Renga

ti potrebbero interessare

3072x2048

Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Andrea Carrabino
1920x1080

Rapina 87enne a Milano, preso algerino mentre tenta di lasciare la città

1400x933

Brescia, il somalo irregolare semina il panico al concerto di Renga

709x431

Brescia, provano a schivare le auto in strada: finisce male per un 27enne