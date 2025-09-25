Brescia, massacra un vigilante al supermercato: arrestato 23enne rifugiato

È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre, all'interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità dell'aggressione. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di, Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status.

Brescia, un vigilante è stato pestato da un branco di “maranza” che aveva rubato all’interno del supermercato. pic.twitter.com/6DQpkk1dnm — Francesca Totolo (@fratotolo2) September 22, 2025

Venerdì scorso, nel pomeriggio, i due giovani erano stati sorpresi dalla guardia giurata mentre rubavano al supermercato e l'avevano colpita a calci e pugni e utilizzando un bastone di legno e una spranga di ferro. Le indagini della Squadra mobile di Brescia hanno portato a identificare il tunisino, un senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il giovane è stato è stato fermato al confine con la Francia - dove secondo gli investigatori aveva deciso di fuggire - grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e il Settore di Polizia di frontiera di Ventimiglia.