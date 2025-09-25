Vicenza, non si ferma all'alt e sfreccia a 170 km/h: inseguimento sulla A4

Nel corso della giornata di mercoledì 24 settembre 2025, gli Operatori della Squadra Mobile, sezione “Reati contro il patrimonio”, della Questura di Vicenza, durante la quotidiana attività finalizzata a reprimere furti e rapine, in particolare ai danni di operatori nel settore orafo, hanno rintracciato un'autovettura bianca con tre persone sospette a bordo. Dopo un breve pedinamento in autostrada A4, iniziato al casello di Vicenza Est, gli Operatori hanno deciso di fermare, prima del casello di Vicenza Ovest, il veicolo per un controllo. Ma il conducente, ignorando l'alt, ha iniziato a tenere una guida spericolata, mettendo a pentimento la loro stessa sicurezza, quella degli Operanti e quella degli utenti della strada, vista la velocità raggiunta, di circa 170 km/h, e l'intenso traffico presente in autostrada.

Nonostante i dispositivi di emergenza acustici e visivi, attivati ​​dagli Agenti, l'automobile ha proseguito la marcia uscendo al casello autostradale di Montecchio Maggiore, omettendo il pagamento. Sul raccordo d'uscita del casello di Montecchio Maggiore-Brendola la vettura è stata finalmente fermata.