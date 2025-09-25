Libero logo
Vicenza, non si ferma all'alt e sfreccia a 170 km/h: inseguimento sulla A4

giovedì 25 settembre 2025
Nel corso della giornata di mercoledì 24 settembre 2025, gli Operatori della Squadra Mobile, sezione “Reati contro il patrimonio”, della Questura di Vicenza, durante la quotidiana attività finalizzata a reprimere furti e rapine, in particolare ai danni di operatori nel settore orafo, hanno rintracciato un'autovettura bianca con tre persone sospette a bordo. Dopo un breve pedinamento in autostrada A4, iniziato al casello di Vicenza Est, gli Operatori hanno deciso di fermare, prima del casello di Vicenza Ovest, il veicolo per un controllo. Ma il conducente, ignorando l'alt, ha iniziato a tenere una guida spericolata, mettendo a pentimento la loro stessa sicurezza, quella degli Operanti e quella degli utenti della strada, vista la velocità raggiunta, di circa 170 km/h, e l'intenso traffico presente in autostrada.

Nonostante i dispositivi di emergenza acustici e visivi, attivati ​​dagli Agenti, l'automobile ha proseguito la marcia uscendo al casello autostradale di Montecchio Maggiore, omettendo il pagamento. Sul raccordo d'uscita del casello di Montecchio Maggiore-Brendola la vettura è stata finalmente fermata.

Alla guida si trovava un cittadino italiano, 23enne incensurato, sedicente e senza patente di guida a seguito. I due passeggeri, invece, sono stati identificati rispettivamente in un 22enne e un 23enne, gravati da segnalazioni e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti e tre sono stati muniti di foglio di Via obbligatorio emesso dal Questore di Vicenza e indagati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

