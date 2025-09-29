Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Un'ondata di freddo fuori stagione travolgerà l'Italia a inizio ottobre: lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Gli ultimi giorni di settembre, invece, saranno caratterizzati da una tregua dal maltempo e da temperature normali per il periodo: oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 settembre, saranno giornate meteorologicamente tranquille, con piogge quasi del tutto assenti e temperature comprese nelle medie stagionali.

Un cambiamento sostanziale ci sarà invece a partire dall'inizio di ottobre, quando in Italia potrebbe presentarsi un clamoroso colpo di scena, cioè il primo assaggio di freddo. Dalle proiezioni attuali dei modelli previsionali emerge la possibilità che già mercoledì 1 ottobre irrompano sulla penisola delle correnti di aria fredda provenienti dai Balcani destinate a diffondersi velocemente in tutto il Paese.