Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

L’Italia si prepara a un brusco calo delle temperature che segnerà un vero e proprio assaggio d’inverno. Come spiegato dal colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, perturbazione in arrivo dall’Est Europa, accompagnata da correnti fredde di origine russa, raggiungerà il nostro Paese già da mercoledì 1° ottobre, portando vento sostenuto di Bora e Grecale. Il peggioramento interesserà inizialmente le regioni settentrionali e quelle affacciate sull’Adriatico, per poi estendersi entro sera anche al Meridione. Il calo termico sarà particolarmente evidente nelle ore diurne, con massime in forte diminuzione.
Giovedì 2 ottobre il freddo raggiungerà pienamente anche il Sud, complice la formazione di un ciclone sulle regioni meridionali che richiamerà ulteriori correnti nord-orientali. Al Nord e nelle zone interne del Centro, invece, si assisterà a un parziale miglioramento, ma cieli sereni e aria limpida favoriranno un deciso abbassamento delle temperature notturne, con minime comprese tra 6 e 8 gradi.
Le condizioni meteo instabili e il clima quasi invernale persisteranno fino a venerdì 3 ottobre. Successivamente il ciclone si sposterà verso la Grecia, aprendo la strada a un miglioramento generalizzato in tutta Italia nel corso del weekend. Le temperature torneranno leggermente a salire, soprattutto nei valori massimi, regalando una parentesi più mite dopo i giorni di freddo.