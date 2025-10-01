Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Freddo invernale". Ecco la data da segnare

L’Italia si prepara a un brusco calo delle temperature che segnerà un vero e proprio assaggio d’inverno. Come spiegato dal colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , perturbazione in arrivo dall’Est Europa, accompagnata da correnti fredde di origine russa, raggiungerà il nostro Paese già da mercoledì 1° ottobre, portando vento sostenuto di Bora e Grecale. Il peggioramento interesserà inizialmente le regioni settentrionali e quelle affacciate sull’Adriatico, per poi estendersi entro sera anche al Meridione. Il calo termico sarà particolarmente evidente nelle ore diurne, con massime in forte diminuzione.

Giovedì 2 ottobre il freddo raggiungerà pienamente anche il Sud, complice la formazione di un ciclone sulle regioni meridionali che richiamerà ulteriori correnti nord-orientali. Al Nord e nelle zone interne del Centro, invece, si assisterà a un parziale miglioramento, ma cieli sereni e aria limpida favoriranno un deciso abbassamento delle temperature notturne, con minime comprese tra 6 e 8 gradi.