Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

di
Libero logo
martedì 30 settembre 2025
Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

(Pixabay)

1' di lettura

Una corrente fredda dalla Russia travolgerà l'Italia nei prossimi giorni. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. A subirne le conseguenza sarà soprattutto il prossimo weekend, anche se nella giornata di sabato 4 ottobre ci sarà un leggero miglioramento meteorologico rispetto ai giorni precedenti. Il motivo? Il ciclone sul Mar Ionio abbandonerà l’Italia spostandosi verso oriente e questo porterà qualche schiarita sulle regioni del Centro-Sud. Tuttavia, non sono esclusi in mattinata rovesci su Puglia, Calabria e Sicilia.

Forti raffiche di vento, invece, interesseranno i settori ionici e del basso Adriatico aumentando la percezione del freddo. In serata, poi, le temperature caleranno davvero soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria. Ma non solo: anche sulle pianure del Nord e su alcune città come Roma e Firenze si registreranno valori termici inferiori alle medie del periodo

Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Un'ondata di freddo fuori stagione travolgerà l'Italia a inizio ottobre: lo si legge sul sito del colonne...

Per quanto riguarda domenica 5 ottobre, nuove correnti fredde di origine atlantica porteranno alla formazione di un ciclone sul Mar Ligure. E il risultato saranno fenomeni anche intensi su gran parte delle regioni del Nord. Al Sud, invece, le temperature risaliranno leggermente grazie ai venti meridionali. Gli effetti del ciclone, poi, si faranno sentire pure nella giornata di lunedì 6 ottobre, quando il maltempo raggiungerà il Sud e il Triveneto. 

Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

Nel corso della prossima settimana l’Italia sarà teatro di una fase meteorologica particolarmente movimenta...

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Previsioni Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

Incursione nel gelo Meteo, Mario Giuliacci: crollo termico e temperature invernali, ecco quando

tag
meteo
mario giuliacci

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Previsioni Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

Incursione nel gelo Meteo, Mario Giuliacci: crollo termico e temperature invernali, ecco quando

ti potrebbero interessare

1280x853

Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

Redazione
3072x1814

Meteo, Mario Giuliacci: meno 10 gradi, inizia una settimana da incubo

Redazione
1400x933

Meteo, Mario Giuliacci: crollo termico e temperature invernali, ecco quando

Andrea Carrabino
1280x960

Meteo, Mario Giuliacci: tempesta e diluvio nel weekend, dove restare in casa

Redazione