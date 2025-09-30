Meteo, Mario Giuliacci: corrente fredda dalla Russia, verso un weekend polare

Una corrente fredda dalla Russia travolgerà l'Italia nei prossimi giorni. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. A subirne le conseguenza sarà soprattutto il prossimo weekend, anche se nella giornata di sabato 4 ottobre ci sarà un leggero miglioramento meteorologico rispetto ai giorni precedenti. Il motivo? Il ciclone sul Mar Ionio abbandonerà l’Italia spostandosi verso oriente e questo porterà qualche schiarita sulle regioni del Centro-Sud. Tuttavia, non sono esclusi in mattinata rovesci su Puglia, Calabria e Sicilia.

Forti raffiche di vento, invece, interesseranno i settori ionici e del basso Adriatico aumentando la percezione del freddo. In serata, poi, le temperature caleranno davvero soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria. Ma non solo: anche sulle pianure del Nord e su alcune città come Roma e Firenze si registreranno valori termici inferiori alle medie del periodo.