Garlasco, Lovati e De Rensis lasciano all'improvviso la diretta tv: "Terremoto"

Terremoto in arrivo. Oggi, giovedì 2 ottobre, Massimo Lovati e Antonio De Rensis, rispettivamente gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi, erano presenti su Rai2 a Storie Italiane, il talk show condotto da Eleonora Daniele. Ma all'improvviso è accaduto qualcosa di inaspettato. Entrambi, quasi contemporaneamente, hanno interrotto i loro interventi. Quasi come se fossero in "silenzio stampa". Ma che cosa è successo? Massimo Lovati ha risposto a una telefonata e al suo ritorno non ha più detto una parola. Non finisce qui. Avrebbe annullato anche i prossimi interventi nelle trasmissioni dove sarebbe stato ospite. Stesso modus operandi per Antonio De Rensis, che ha lasciato all'improvviso la diretta.

Possibile che le due cose siano collegate a qualcosa che stia accadendo? Sui social molti utenti sono in fermento per l'accaduto. E sui social gli utenti si sono già scatenati parlando di "terremoto in arrivo". La giornalista Rita Cavallaro ha poi chiarito: "Niente isterismi, io e l'avvocato De Rensis avevamo un treno per Milano". Ma per Massimo Lovati il dubbio rimane ancora.