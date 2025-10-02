Garlasco, Lovati e De Rensis lasciano all'improvviso la diretta tv: "Terremoto"

Terremoto in arrivo. Oggi, giovedì 2 ottobre, Massimo Lovati e Antonio De Rensis, rispettivamente gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi, erano presenti su Rai2 a Storie Italiane, il talk show condotto da Eleonora Daniele. Ma all'improvviso è accaduto qualcosa di inaspettato. Entrambi, quasi contemporaneamente, hanno interrotto i loro interventi. Quasi come se fossero in "silenzio stampa". Ma che cosa è successo? Massimo Lovati ha risposto a una telefonata e al suo ritorno non ha più detto una parola. Non finisce qui. Avrebbe annullato anche i prossimi interventi nelle trasmissioni dove sarebbe stato ospite. Stesso modus operandi per Antonio De Rensis, che ha lasciato all'improvviso la diretta.
Possibile che le due cose siano collegate a qualcosa che stia accadendo? Sui social molti utenti sono in fermento per l'accaduto. E sui social gli utenti si sono già scatenati parlando di "terremoto in arrivo". La giornalista Rita Cavallaro ha poi chiarito: "Niente isterismi, io e l'avvocato De Rensis avevamo un treno per Milano". Ma per Massimo Lovati il dubbio rimane ancora.
Intanto l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia che ipotizza nei confronti del magistrato, ora in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari: per l'accusa avrebbe ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio, di nuovo indagato dai pm pavesi per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'atto di impugnazione, trasmesso poco fa, il legale parla di "distorsione" della funzione requirente.