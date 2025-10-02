Chi l'ha visto terremota Garlasco: ecco le intercettazioni mai trascritte

Non è finita. L’estate è stata solo una parentesi di apparente normalità sul delitto di Garlasco, ma ora emergono altri dettagli che rendono questo caso il più incredibile degli ultimi vent’anni. Stavolta a riaccendere i riflettori è Chi l’ha visto?, la storica trasmissione Rai che si occupa di cold case e di persone scomparse, condotta da Federica Sciarelli. Mercoledì sera ha tirato fuori dal cassetto intercettazioni mai ascoltate prima. E, soprattutto, mai trascritte nei documenti ufficiali. Materiale rimasto in ombra, ma che adesso solleva più di un interrogativo.

Durante la diretta, la Sciarelli ha mostrato un brogliaccio: accanto all’audio registrato, l’annotazione lasciava poco spazio all’immaginazione: “Andrea parla forse al telefono, non si sente”. Eppure, qualcosa si percepisce eccome. Nel frammento audio, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara Poggi, esclama: “Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa… però… c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti”.

Una frase che, pur nel disturbo della registrazione, lascia intendere molto. In un altro passaggio, sempre Sempio riflette: “Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia”. Il legale di Alberto Stasi, avvocato De Rensis, non l’ha presa bene: “L’alibi venne cancellato inavvertitamente, queste non sono state trascritte casualmente. Ci sono molte cose che dovevano essere approfondite”, ha detto con tono ironico. E ha ricordato come la collega Bocellari avesse già chiesto di accedere a quelle intercettazioni: “Istanze respinte per ‘scarsa motivazione’”.