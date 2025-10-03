I pro-Pal assaltano l'evento di Elkann? Cosa scrivono Repubblica e Stampa

I Comitati di redazione di Repubblica e La Stampa si schiera formalmente a fianco di Maurizio Landini, della Flotilla e dei manifestanti pro-Pal. E lo fanno proprio nelle ore in cui quegli stessi manifestanti devastano gli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Spazi che, e qui il cortocircuito si compie in tutta la sua magnificenza, oggi ospitano l'Italian Tech Week, appuntamento prestigioso a cui partecipano la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il patron di Amazon Jeff Bezos. Evento organizzato dal Gruppo Gedi, editore di Repubblica e Stampa. Che vede l'intervento anche di John Elkann, il patron dei due quotidiani. Oplà!

L'irruzione dei pro-Pal è avvenuta giovedì sera, quando gli incontri dell'Italian Tech Week erano terminati e di conseguenza gli spazi di corso Castelfidardo dell'OGR erano vuoti. I manifestanti, alcuni con il volto coperto, hanno acceso dei fumogeni e rovesciato tavolini e sedie, oltre a ribaltare degli arredi nella sala interna, dopo aver scavalcato i cancelli. Due di loro sono stati identificati dalle forze dell'ordine.