I pro-Pal assaltano l'evento di Elkann? Cosa scrivono Repubblica e Stampa

I Comitati di redazione di Repubblica e La Stampa si schiera formalmente a fianco di Maurizio Landini, della Flotilla e dei manifestanti pro-Pal. E lo fanno proprio nelle ore in cui quegli stessi manifestanti devastano gli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Spazi che, e qui il cortocircuito si compie in tutta la sua magnificenza, oggi ospitano l'Italian Tech Week, appuntamento prestigioso a cui partecipano la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il patron di Amazon Jeff Bezos. Evento organizzato dal Gruppo Gedi, editore di Repubblica e Stampa. Che vede l'intervento anche di John Elkann, il patron dei due quotidiani. Oplà!
L'irruzione dei pro-Pal è avvenuta giovedì sera, quando gli incontri dell'Italian Tech Week erano terminati e di conseguenza gli spazi di corso Castelfidardo dell'OGR erano vuoti. I manifestanti, alcuni con il volto coperto, hanno acceso dei fumogeni e rovesciato tavolini e sedie, oltre a ribaltare degli arredi nella sala interna, dopo aver scavalcato i cancelli. Due di loro sono stati identificati dalle forze dell'ordine.
Questa mattina Elkann ha dialogato con Bezos parlando di prospettive di crescita economica legata all'hi-tech: "Se si guarda all'ultimo decennio in Europa - ha spiegato il ceo di Exor - gli investimenti nell'ecosistema tecnologico sono passati da 45 miliardi a 425 miliardi. Guardiamo i programmi a cui abbiamo partecipato, con Vento, la società di venture capital di Exor: abbiamo investito in molte aziende in Italia e all'estero".
Nessuna parola sulla presa di posizione politica di Repubblica e La Stampa. "Come giornaliste e giornalisti saremo impegnati a raccontare con passione e cura sia le proteste che l'evoluzione dell'azione pacifica e nonviolenta della Global Sumud Flotilla. Crediamo sia un dovere professionale e politico tenere accese le luci dell'informazione in questo momento - spiega il CdR di Repubblica -. Molti di noi, allo stesso tempo, saranno in piazza come cittadine e cittadini" per difendere, si legge, la democrazia, il diritto internazionale, l'umanità. "Non solo come professionisti, ma anche come cittadine e cittadini, restiamo stupefatti nel registrare la criminalizzazione di chi opera concretamente per la solidarietà, con coraggio e determinazione".