Furgone sfonda l'alt: inseguimento choc sulla Adriatica, ferita una donna

Dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale Adriatica, nel corso del quale è rimasta ferita una donna, la polizia stradale è riuscita a bloccare un furgone, identificando i tre uomini a bordo. L’episodio è avvenuto intorno alle due di notte a Lido di Fermo, quando la polizia di Stato ha intimato l’alt al veicolo. Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, innescando un inseguimento. Durante la corsa, il furgone ha urtato un’auto in transito, causando un lieve ferimento a una donna, medicata sul posto dal 118 per un taglio.
Nonostante la perdita della ruota anteriore sinistra, il mezzo ha proseguito per alcuni chilometri prima di essere fermato. I tre occupanti sono stati identificati, e sono in corso accertamenti per chiarire le loro responsabilità.Incidenti simili non sono rari sulle strade italiane. Nel 2023, a Porto San Giorgio, vicino a Fermo, un inseguimento si concluse con l’arresto di due giovani che, dopo aver ignorato un posto di blocco, speronarono un’auto della polizia, ferendo un agente. Nel 2022, sulla A14 nei pressi di Ancona, un furgone in fuga causò un incidente con feriti lievi dopo aver tamponato un veicolo civile durante un inseguimento. Ancora, nel 2021 a Pesaro, un conducente fuggì a un controllo, danneggiando due auto prima di essere fermato.