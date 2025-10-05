Furgone sfonda l'alt: inseguimento choc sulla Adriatica, ferita una donna

Dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale Adriatica, nel corso del quale è rimasta ferita una donna, la polizia stradale è riuscita a bloccare un furgone, identificando i tre uomini a bordo. L’episodio è avvenuto intorno alle due di notte a Lido di Fermo, quando la polizia di Stato ha intimato l’alt al veicolo. Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, innescando un inseguimento. Durante la corsa, il furgone ha urtato un’auto in transito, causando un lieve ferimento a una donna, medicata sul posto dal 118 per un taglio.