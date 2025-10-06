Alto Adige, si arrampica sulla statua che cede: muore il 19enne Leon

Una fine drammatica quella di Leon Moser. Il 19enne a Glorenza, in Alto Adige, è morto dopo essere stato travolto da una statua di bronzo. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando il giovane si stava arrampicando sulla scultura sulla fontana di piazza Municipio. La vittima. originaria del paese di Tubre, era in compagnia di alcuni amici che poi hanno dato l'allarme.

È possibile che il gruppo si fosse attardato in paese dopo aver partecipato a una festa. L'incidente è avvenuto intorno alle tre di notte: sul posto sono subito intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano anche per capire le condizioni psicofisiche del ragazzo al momento dell'incidente. La statua di bronzo è alta circa due metri e installata su un piatto sopraelevato della fontana.