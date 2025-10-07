Massimo Lovati, la frase su Yara Gambirasio scatena un putiferio

Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, è stato il protagonista dell'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Oltre al caso del delitto di Garlasco, il legale ha parlato anche dell'omicidio di Yara Gambirasio. E si è esposto spiegando la linea che lui avrebbe tenuto in quel processo se avesse difeso Massimo Bossetti, il condannato. "Io gli dicevo: io Bossetti sono l’amante di Yara Gambirasio, ci trovavamo tutte le settimane e… ecco perché c’è il mio dna. Condannatemi, ma per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio. Io non l’ho uccisa. Basta. Vincevi il processo". Parole che, ovviamente, hanno scatenato un putiferio.

Non si è fatta attendere la replica dei legali di Massimo Bossetti. "Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano - ha dichiarato Claudio Salvagni -. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull'omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l'essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso".