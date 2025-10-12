Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Gemelle K, all'improvviso salta il controllo bancario: cosa c'è dietro?

di Claudio Brigliadoridomenica 12 ottobre 2025
Gemelle K, all'improvviso salta il controllo bancario: cosa c'è dietro?

2' di lettura

Era stato richiesto un controllo sui conti bancari delle gemelle Cappa - più celebri come "Gemelle K" – ma quell’accertamento, alla fine, non è mai stato eseguito. Perché? È questa la domanda che ci si pone alla luce di quanto è emerso: i loro nomi erano comparsi per poi sparire dagli atti della Guardia di Finanza. Un cambio di rotta che lascia spazio a ipotesi e dubbi, anche perché l'inchiesta è quella sul delitto di Garlasco, ossia uno dei casi con più ombre nella storia della cronaca nera italiana.

Tutto parte da un documento interno del Gico di Brescia, datato 30 luglio. In quell’annotazione la Guardia di Finanza di Pavia segnalava la necessità di effettuare “mirati accertamenti bancari” su 18 persone nell’ambito dell’indagine che, a vario titolo, ha lambito anche la figura di Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi, la giovane assassinata nell'ormai lontanissimo 2007. Tra i nomi indicati figuravano anche quelli delle gemelle Cappa, cugine della vittima, e del giudice Fabio Lambertucci, lo stesso gip che nel 2017 aveva accolto la richiesta di archiviazione per Sempio.

Garlasco, la bomba del carabiniere sull'ex pm Mario Venditti: "Aveva fretta..."

Negli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il nome dell’ex procuratore di Pavia, Mario Ve...

Poi, improvvisamente, qualcosa cambia. Il 4 settembre, in una successiva comunicazione della Finanza che riporta l’esito dei controlli bancari, la lista si accorcia: restano solo 11 nominativi. Ci sono l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, la famiglia Sempio e l’avvocato Massimo Lovati. Ma dei Cappa e di Lambertucci non c’è più traccia. Nessun riferimento, nessuna spiegazione formale.

Le ipotesi non mancano. La più plausibile è che la Procura abbia deciso di non procedere con gli accertamenti perché i soggetti in questione non erano formalmente indagati. Una scelta tecnica, quindi, ma che non cancella l’interrogativo: se la richiesta iniziale era stata avanzata, perché revocarla in un secondo momento? E chi prese quella decisione?

Garlasco, il legale di Stasi smonta Selvaggia Lucarelli: "È per omicidio, dottoressa..."

Il caso-Garlasco resta saldamente al centro del dibattito mediatico, ma questa volta a far discutere non sono le indagin...

L'avvocato Andrea Sempio dovrebbe sollevare dall'incarico Massimo Lovati?

L'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, una sconcertante difesa sull'alcol: "È vero, bevo. Ma..."

A verbale Garlasco, la bomba del carabiniere sull'ex pm Mario Venditti: "Aveva fretta..."

tag
garlasco
gemelle k
chiara poggi
massimo lovati
andrea sempio
mario venditti

L'avvocato Andrea Sempio dovrebbe sollevare dall'incarico Massimo Lovati?

L'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, una sconcertante difesa sull'alcol: "È vero, bevo. Ma..."

A verbale Garlasco, la bomba del carabiniere sull'ex pm Mario Venditti: "Aveva fretta..."

ti potrebbero interessare

565x322

Andrea Sempio dovrebbe sollevare dall'incarico Massimo Lovati?

1190x495

Massimo Lovati, una sconcertante difesa sull'alcol: "È vero, bevo. Ma..."

Redazione
3072x2048

Garlasco, la bomba del carabiniere sull'ex pm Mario Venditti: "Aveva fretta..."

Claudio Brigliadori
620x340

Garlasco, il legale di Stasi smonta Selvaggia Lucarelli: "È per omicidio, dottoressa..."

Caterina Spinelli